Омикрон: свет в конце тоннеля?

Распространение варианта омикрон подталкивает Covid к тому, чтобы стать эндемическим заболеванием, с которым человечество может жить, однако пока он остается пандемией. Об этом заявил представитель Европейского агентства по лекарственным средствам, подчеркнув, что долгосрочная стратегия борьбы с коронавирусом не должна основываться на постоянных и частых бустерных прививках.

Мы еще не видели данных в отношении четвертой дозы. Мы хотели бы их получить, прежде чем давать какие-либо рекомендации, но в то же время мы весьма обеспокоены стратегией, которая предполагает повторную вакцинацию в течение короткого срока. Марко Кавалери ЕМА

Эксперты ЕМА также предупреждают, что при частом применении бустерных прививок у населения могут возникнуть проблемы с иммунным ответом. Специалисты ВОЗ говорят, что ближайшие месяцы в Европе будут тяжелыми.

Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения региона будут инфицированы омикроном в течение следующих шести-восьми недель. Ханс Клюге директор Европейского бюро

За первую неделю наступившего года в Европе было зарегистрировано более 7 миллионов новых случаев заболевания Covid-19, причем за двухнедельный период заболеваемость выросла более чем в два раза. Штамм омикрон быстро стал доминирующим вирусом в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканы.