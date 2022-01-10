Франция пытается оживить партнёрство между Евросоюзом и Африкой

Едва заняв по ротации пост председателя Евросоюза, Франция начала энергично укреплять связи ЕС с Союзом Африканским. В понедельник Париж организовал международную конференцию по этому партнёрству. Эта встреча проводится в рамках подготовки к саммиту 27 глав государств и правительств ЕС с лидерами африканских стран, который состоится 17-18 февраля в Брюсселе.

Представляя в декабре программу своего председательства, президент Франции назвал отношения с Африкой приоритетными. Эммануэль Макрон хочет наладить «новый экономический и финансовый курс с Африкой». Глава французского государства назвал нынешние отношения между двумя континентами «несколько утомленными».

От слов к делу

Министр внешней торговли Франции считает, что партнёрство с южными соседями - очевидный выбор для европейцев. Франк Ристер подчеркнул географическую близость, но также и большую потребность во взаимовыгодных экономических отношений между двумя Союзами. Он настаивает, что ЕС является «ведущим торговым партнёром, ведущим иностранным инвестором и ведущим партнёром по развитию» Африки.

Хотя в видении президента Франции возобновление евро-африканского партнёрства не является исключительно хозяйственным, торговля представляет важную его часть. Париж может рассчитывать на поддержку Брюсселя в этих усилиях. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис приветствовал эту инициативу. Этот представитель Латвии считает, что два партнёра смогут вместе сделать гораздо больше.

Домбровскис сказал: мы должны «стремиться к усилению экономической интеграции, быть впереди в области климата и перехода к цифровым технологиям в наших экономиках».

Вице-президент Еврокомиссии придаёт большое значение росту торговли, поскольку в настоящее время «только около 17% товарооборота в Африке происходит между африканскими странами». Этой логике соответствует представленная в прошлом месяце Брюсселем инвестиционная стратегия European Global Gateway.

Не только экономическая логика

Однако для Парижа возобновление партнёрства между ЕС и АС должно выходить за рамки простого экономического взаимодействия. Еврокомиссия разделяет эту точку зрения. В марте 2020 года она представила документ под названием «На пути к всеобъемлющей стратегии с Африкой». В нем указаны 5 направлений сотрудничества для решения международных проблем:

- зелёный переход и доступ к энергии;

- цифровой переход;

- рост и занятость;

- мир;

- миграция.

Главы государств и правительств одобрили этот документ, который должен послужить основой для возобновления партнёрства между двумя континентами.

Трудности здравоохранения

Чтобы сообща добиться успеха в экономической стратегии, ЕС и Африка должны вместе успешно отреагировать на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Министр торговли Франции придаёт большое значение помощи 27 государств-членов своим африканским партнёрам в борьбе с COVID-19. ЕС поставил перед собой цель к середине 2022 года выделить Африке вакцины на 700 млн евро. Но французский министр подчеркнул, что обеспечения дозами далеко не достаточно - необходимо также развивать местные фармацевтические мощности. Франк Ристер особо приветствовал создание в Южной Африке первого центра передачи вакцинных технологий. Он также отметил работу, проводимую в Сенегале и Руанде по созданию своих производственных площадок.

Для Парижа эта международная конференция по Африке - не просто очередная встреча в календаре председательства. Это шаг, который призван обеспечить политический успех саммиту ЕС-АС .