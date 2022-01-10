Австралийский федеральный суд в понедельник удовлетворил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича, оспорившего решение пограничной службыоб аннулировании его визы и депортации.

Джокович был задержан вечером 5 января в аэропорту Мельбурна. Он не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы доказательства того, что у него есть легальное медицинское освобождение от вакцинации против коронавируса.

После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы.

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису подтвердили 5 января, что первая ракетка мира Джокович получил разрешение на въезд в страну и участие в турнире на основании медицинского освобождения от вакцинации.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.