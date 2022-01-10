Бустерной вакцинацией по омикрону

В Великобритании полным ходом идёт бустерная вакцинация против коронавируса. На фоне стремительного роста числа заражений омикрон-штаммом.

По Лондону циркулируют автобусы-мобильные прививочные пункты. Власти пытаются остановить распространение вируса, но при этом хотят ослабить давление пандемии на рынок труда. Британские министры подумывают последовать примеру США и сократить период изоляции с семи до пяти дней.

Надхим Захави, министр образования Великобритании:

"Я бы полагался на мнение членов научного совета по этому поводу. Эта мера, безусловно, помогла бы смягчить некоторую нагрузку на школы, стратегически важные предприятия и компании. Но решение надо принимать на основе мнения экспертов".

В Испании в последние две недели коронавирусом повторно заразились больше людей, чем за весь предыдущий период пандемии. Шестая по счету волна начинает оказывать серьёзное давление на местную систему здравоохранения.

Нехватка персонала - проблема для работодателей. Всё опять же упирается в требования о самоизоляции.

Сара Арассар, менеджер магазина:

"Буквально на днях заразились пять или шесть коллег. Отделу кадров некого нам отправлять на замену".

В немецком Кёльне и вовсе развернули пункт вакцинации на борту самолёта Airbus. Первую и повторную дозу там могут получить дети от пяти лет и их родители.

Сюзанна Маниц, воспитательница в детском саду:

"Я считаю, что это отличная затея. Особенно для детей. Обстановка тут другая, нежели в кабинете педиатра. Хорошая организация, всё прошло гладко. Здорово!"

Китай, которому скоро принимать у себя Зимнюю Олимпиаду, придерживается тактики нулевой терпимости к COVID-19. Борьбу с ним там ведут жёстко - с локдаунами и прочими санитарными ограничениями.

Так, в городе Тяньцзинь после выявления небольшого числа случаев заражений новым вариантом, власти объявили о массовом тестировании. Проверить на наличие вируса 14-миллионное население намерены за 48 часов.