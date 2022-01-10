В Европе растёт спрос на тесты

В Австрии заметно увеличилось число желающих сдать тест на коронавирус. Местные власти потребовали, чтобы все школьники после каникул предоставили справку об отсутствии вируса. В результате у пунктов тестирования образовались длинные очереди.

Спрос на тесты вырос по всей Европе, где всё больше людей подхватывают ковид, что связано с повышенной заразностью штамма омикрон. Проблема также обостряется в связи с тем, что у миллионов школьников подошли к концу зимние каникулы, и они возвращаются за парты. Подобная картина наблюдается в Германии, Греции, Испании, Италии, Бельгии, Хорватии и Великобритании.

Во Франции власти разрешили продажу наборов для самостоятельного тестирования в универмагах, чтобы людям не требовалось выстраиваться в очереди у аптек. Стремясь не допустить дефицита, здесь наращивают производство тест-наборов. В частности, компания NG Biotech, прежде выпускавшая за месяц полмиллиона наборов, теперь выпускает пять миллионов.