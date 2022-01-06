Протесты, погромы и спецоперация: в Алма-Ате слышна стрельба

В Алма-Ате слышна стрельба — в городе сохраняется напряженная обстановка на фоне массовых антиправительственных протестов, охвативших страну.

Власти называют участников беспорядков террористами и проводят в Алма-Ате спецоперацию, жители южной столицы получили соответствующее оповещение. В течении дня были задержаны две тысячи человек. Ранее в столкновениях погибли не менее 13 силовиков, несколько из них был найдены обезглавленными. В департаменте полиции Алма-Аты заявили о десятках погибших среди участников штурма административных зданий.

Ночью группы мародеров грабили магазины, банкоматы и автозаправочные станции в Алма-Ате, а также ряде других городов .

Минздрав сообщает о более чем тысячи пострадавших по стране, десятки находятся в реанимации.

Первые подразделения миротворцев ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане. Власти страны заявляют об иностранной агрессии и утверждают, что военный контингент необходим для стабилизации обстановки.

На фоне акцией протеста правительство Казахстана ввело сроком на полгода предельные цены на сжиженный газ и бензин, а также мораторий на повышение коммунальных тарифов.