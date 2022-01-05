CES: Метавселенная и уникальные токены

Метавселенная и уникальные токены – вот что будет, как ожидается, в центре внимания посетителей открывшейся в Лас-Вегасе Международной выставки потребительской электроники (CES), самого громкого в мире ежегодного мероприятия, посвящённого новым технологиям. Такого мнения придерживаются специалисты:

– Сейчас мы говорим о метавселенной так же, как говорили про Интернет в начале 1990-х, – поясняет Стив Кениг, вице-председатель Ассоциации потребительских технологий. – Если вы застали времена, когда у всех были модемы 56k для доступа в интернет, то помните – тогда и представить было невозможно того, что можно делать в сети сегодня. То же самое можно сказать и о метавселенной.

По прогнозам аналитиков, в наступившем году сохранится высокий спрос на смартфоны, цифровые медицинские устройства, домашнее развлекательное оборудование и потоковые сервисы. Говорит Робин Мердок, аналитик по новым технологиям Accenture:

– Из-за ковида ускорился целый ряд различных тенденций, которые намечались и ранее, например, цифровой фитнес. Но также и новые направления, такие как высокая эффективность при работе из дома, или как хорошо выглядеть на сеансах связи через Zoom и Teams, этого мы не вполне ожидали. Но они получили мощный импульс, и мы увидим это на выставке CES в этом году.

Несмотря на отказ ряда ведущих компаний от участия в выставке из-за пандемии, она, как ожидается, станет настоящим событием в мире новых технологий. Мероприятие продлится до 7 января.