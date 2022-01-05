ХДС/ХСС поддержали Штайнмайера

В Германии партийный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов поддержит переизбрание Франка-Вальтера Штайнмайера на второй президентский срок. Поскольку речь идёт о главной оппозиционной силе страны, голосование в Федеральном собрании по этому вопросу, намеченное на 13 февраля, станет, по мнению наблюдателей, простой формальностью.

Штайнмайер, которому в среду исполнилось 66 лет, стал президентом страны в 2017 году, сменив на этом посту Йоахима Гаука. О своём намерении оставаться главой государства ещё пять лет он объявил в мае прошлого года. Ранее кандидатуру Штайнмайера поддержали Социал-демократическая партия Германии и входящая в правящую коалицию Свободная демократическая партия. «Зеленые» также в итоге выразили свою поддержку, высоко оценив усилия президента, направленные на преодоление последствий пандемии.

В Германии президент, будучи высшим государственным лицом, выполняет преимущественно представительские функции.