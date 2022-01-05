Кровавый сок поможет спастись от комаров

Кровавый сок поможет спастись от комаровКомментарии
Отравленный кровавый джем или сок может стать спасением для десятков миллионов людей, которые ежегодно заражаются малярией. Исследователи из Стокгольмского Университета объявили об обнаружении компонента крови, который делает её привлекательной и особенно вкусной для комаров. Это может стать прорывом, рассказывает микробиолог Нушин Эмами:
«Если добавить это вещество в другие продукты, например, в свекольный отвар, то можно будет приманить комаров. А если совместить это с добавление токсинов, то комары будут есть этот продукт и погибать. Так мы можем убить тысячи комаров за время от ста до трёхсот минут с момента употребления этой смеси».
Существующие методы борьбы с малярийными комарами угрожают другим насекомым, которые также восприимчивы к ядам, распыляемым в зелёных зонах. Специфическая отрава может спасти их.
В районах распространения малярии живут 40 процентов населения Земли. Прошлой осенью Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к применению первую вакцину от этой инфекции. Исследователи Стокгольмского университета надеются, что новые методы борьбы с комарами помогут покончить с малярией.