Отравленный кровавый джем или сок может стать спасением для десятков миллионов людей, которые ежегодно заражаются малярией. Исследователи из Стокгольмского Университета объявили об обнаружении компонента крови, который делает её привлекательной и особенно вкусной для комаров. Это может стать прорывом, рассказывает микробиолог Нушин Эмами:

«Если добавить это вещество в другие продукты, например, в свекольный отвар, то можно будет приманить комаров. А если совместить это с добавление токсинов, то комары будут есть этот продукт и погибать. Так мы можем убить тысячи комаров за время от ста до трёхсот минут с момента употребления этой смеси».

Существующие методы борьбы с малярийными комарами угрожают другим насекомым, которые также восприимчивы к ядам, распыляемым в зелёных зонах. Специфическая отрава может спасти их.

В районах распространения малярии живут 40 процентов населения Земли. Прошлой осенью Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к применению первую вакцину от этой инфекции. Исследователи Стокгольмского университета надеются, что новые методы борьбы с комарами помогут покончить с малярией.