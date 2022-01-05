США и ФРГ: общая позиция по России

В Вашингтоне прошла встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и госсекретаря США Энтони Блинкена. По итогам прошедшей беседы они заявили о тесном сотрудничестве между двумя странами и об общей позиции в отношении России в связи с украинским вопросом.

– Германия и США рассматривают действия России в отношении Украины как непосредственный и немедленный вызов миру и стабильности в Европе, – заявил Энтони Блинкен, госсекретарь США. – Осуждаем наращивание военного потенциала России на границах Украины и всё более жёсткую риторику Москвы, согласно которой Украина стремится спровоцировать конфликт с Россией.

Бербок, со своей стороны, подчеркнула, что дальнейшие нарушения суверенитета Украины будут иметь для России серьёзные последствия как в политическом, так и в экономическом плане. При этом она отметила, что у Берлина и Вашингтона имеются разногласия по вопросу поставок вооружения на Украину.