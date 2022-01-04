Сайты одной из самых популярных газет Португалии Expresso и телерадиовещательной компании SIC, принадлежащих крупнейшему в стране медиаконцерну Impresa, недоступны уже третий день.

В выходные группа хакеров Lapsus$ провела кибератаку против этих изданий. Новости Expresso и SIC можно узнать только через социальные сети. На страницах изданий отображается сообщение, что они "временно недоступны" после атаки и постараются восстановить работу "как можно скорее".

Хакеры заявляют, что им удалось похитить 50 терабайтов корпоративных данных концерна, и угрожают обнародовать их, если медиагруппа не заплатит выкуп.

Издания называют случившееся "беспрецедентной атакой на свободу прессы в цифровую эпоху".

Руководство концерна обратилось с заявлением в криминальную полицию и Национальный центр кибербезопасности.

Сообщается, что в прошлом месяце эта же группа предположительно взломала сайт Министерства здравоохранения Бразилии, выведя из строя несколько систем, в частности систему выдачи цифровых сертификатов о вакцинации.