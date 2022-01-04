Драги против Берлускони: Италия готовится к выборам президента

Выборы президента Италии стартуют 24 января. Срок полномочий действующего главы государства Серджо Маттареллы истекает в феврале. Его преемника по закону должна определить коллегия выборщиков из числа парламентариев и представителей регионов.

Спикер нижней палаты Роберто Фико инициировал процедуру, созвав депутатов на 24 января в 15:00 на сессию для избрания следующего президента Итальянской Республики. Скорее всего, организуют по одному голосованию в день — в алфавитном порядке. В условиях эпидемии и чрезвычайного положения политические партии уже опасаются неявки или отказа от участия в выборах из-за COVID-19.

Один из главных вопросов касается кандидатуры Марио Драги: останется ли нынешний глава правительства во дворце Киджи или же переедет на Квиринальский холм? Проблема в том, что коалиция большинства так и не пришла к согласию, не смогла договориться об общей стратегии и о потенциальном преемнике Драги.

Трудности вызывает и кандидатура Сильвио Берлускони, которого поддерживают правоцентристы и критикует Демократическая партия. Понедельник был отмечен массовыми акциями протеста против бывшего премьер-министра в Риме.

И вместе с тем споры о кандидатуре Сильвио Берлускони не особо беспокоят итальянцев, — ведь он вряд ли может претендовать на достаточно широкую поддержку в парламенте. Что волнует людей, — да и Европу в целом, — так это стабильность Италии — как в экономическом, так и в политическом смысле.