Нидерланды: дилемма для фермеров

Сделать животноводческие фермы экологичными, или сменить работу. Перед таким выбором правительство Нидерландов поставило местных скотоводов. Власти намерены выделить 25 миллиардов евро на проект, цель которого - сократить выбросы парниковых газов за счет уменьшения поголовья крупного рогатого скота. Обычные коровы – это источник метана, едва ли не самый мощный.

"Нас практически прижали к стене", - утверждают фермеры.

Корн де Рой, фермер: "Я думаю, что политики должны все же иметь обратную связь с фермерами и четко понимать, в чем конкретно мы нуждаемся. Нидерланды - маленькая страна, нам много чего необходимо. Мы должны задаться вопросом, а все ли это возможно?"

Защитники прав фермеров критикуют политику властей. Правительство, считают профсоюзы, выделяет слишком много средств на компенсацию тем, кто прекращает свою деятельность, вместо того, что бы поощрять хозяйственников, модернизирующих фермы.

Сьяак ван дер Так, председатель профсоюза фермеров: "Мы находимся в начальной стадии экологического перехода. Но общество и политики должны сделать это осуществимым. Дайте нам время, деньги и место! Мы хотим, что бы этот переход для фермерских хозяйств стал возможным".

В Нидерландах насчитывается почти четыре миллиона голов крупного рогатого скота, двенадцать миллионов свиней и сто миллионов кур. Небольшое королевство - второй в мире (после США) экспортер сельхозпродукции. На долю аграрного сектора в Нидерландах приходится 16% от всех выбросов в стране парниковых газов.