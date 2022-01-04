Террорист-смертник, совершивший взрыв в аэропорту Кабула в августе, был ранее освобождён из афганской тюрьмы Баграм.

Как уточняется в докладе ЦРУ, Абдул Рахман Логари, изучавший в 2017 году инженерное дело в одном из университетов Индии, был членом террористической группировки "Исламское государство"*.

Он оказался в числе 12 000 заключенных, в том числе 6000 талибов**, 1800 членов "ИГ" и 32 членов Аль-Каиды***, освобожденных движением "Талибан" после захвата власти над Кабулом, рядом с которым находится тюрьма.

Однако официальный представитель талибов Инамулла Хабиби Самангани заявил, что движение не несёт ответственности за августовский взрыв в кабульском аэропорту: "За несколько часов до того, как Исламский Эмират взял под контроль Кабул и тюрьму Баграм, замки на камерах этой одной из крупнейших тюрем Афганистана были сломаны, и тысячи опасных заключенных бежали... Промежуток времени между двумя событиями был слишком коротким для планирования нападения", - заявил он.

В результате взрыва в международном аэропорту Кабула 26 августа 2021 года, в разгар эвакуации после захвата власти талибами, погибли более 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих; 210 человек были ранены.

* Группировка "Исламское государство" признана в РФ террористической и запрещена.

** Движение "Талибан" признано в РФ террористическим и запрещено.

*** Организация Аль-Каида признана в РФ террористической и запрещена.