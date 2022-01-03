В Австрии вступило в силу право на эвтаназию

В Австрии с сегодняшнего дня вступает в силу разрешение на непрямую эвтаназию для тяжелобольных граждан.

Решение об этом правительство приняло в октябре прошлого года.

Новая мера касается совершеннолетних и неизлечимо больныхи страдающих длительное время пациентов.

Чтобы воспользоваться этим правом они должны написав специальное заявление. Далее одобрить непрямую эвтаназию должны два врача, одним из которых является специалист в паллиативной медицине, в том числе, подтвердить, способен ли человек, желающий умереть, принять такое решение.

Смертельный препарат будет доступен в аптеках.

Почти все партии проголосовали за новый закон о смертной казни, за исключением оппозиционной партии FPÖ. По их словам, не было разъяснено, что будет происходить с препаратом смертельного действия, если он не будет использован или будет использован лишь частично.

Много критики исходит от католической церкви, которая является доминирующей в Австрии. Председатель Конференции епископов назвал законодательное утверждение ассистированного самоубийства самым серьезным событием прошлого года. Церковь также объявила, что запретит новую практику в своих больницах.

Причиной принятия нового закона стало решение Конституционного суда о том, что предыдущий запрет на ассистированное самоубийство был неконституционным.

Затем правительство провело консультации с экспертами о том, как лучше предотвратить злоупотребления и уменьшить стремление к раннему прекращению жизни. Например, теперь будет выделено больше средств на хоспис и паллиативную помощь - ведь то, какие условия ухода найдет человек в конце жизни, не должно зависеть от личных обстоятельств или уровня доходов, передает из Вены наш корреспондент Йоханнес Плешбергер.