Европейцы проводят первые дни нового года на пляже

1 января на пляж! Так начало нового года отмечают в Южной Италии, где местами воздух прогрелся до 19-20 градусов. Пока на севере и востоке разгребают снежные завалы, жители Апулии греются на террасах приморских кафе. А на Сицилии погода оказалась благоприятной не только для принятия солнечных ванн, но и, по мнению некоторых энтузиастов, даже для заплывов:

— Надо было смыть что-то плохое — и мы сделали это, в буквальном смысле. Надо же совершить что-то безумное, лучше всего вместе с семьёй, — это очень важно!

Погода балует январским теплом и жителей Франции. Парижане в первый день года высыпали на пешеходные набережные Сены — многие без масок, вопреки ужесточённым санитарным правилам:

— Погода стоит хорошая. Это первый день года, солнце чудесное, замечательные виды, Сена. Мы наслаждаемся этим. Это словно ненадолго вырваться за город.

После недели серости и ненастья эти тёплые дни — возможность провести время с близкими на свежем воздухе. Но метеорологи предупреждают, что такая погода продержится недолго — уже к концу следующей недели снова ожидаются дожди и холод.