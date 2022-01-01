Украинские националисты провели факельные шествия в честь Степана Бандеры

Украинские националисты провели факельные марши, приуроченные ко дню рождения Степана Бандеры. Акция в Киеве собрала около тысячи участников и завершилась недалеко от здания офиса президента Украины Владимира Зеленского. По данным Национальной полиции Украины, по всей стране в шествиях приняли участие около 3 500 человек, 56 маршей были организованы в 20 регионах. В целом мероприятия прошли без нарушений общественного порядка.

Объединенная еврейская община Украины сообщила об акте антисемитизма на шествии в Киеве. Посольство Израиля осудило проведение марша. "Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста", — говорится в заявлении.