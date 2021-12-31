В 2021 году в Евросоюз из Беларуси хлынули мигранты

В Евросоюз, несмотря на все его проблемы и недостатки, продолжают прибывать люди из других регионов в поисках убежища и лучшей жизни. Миграция оставалась в 2021 году существенным социально-экономическия явлением, но приобрела новые формы. Появился и новый маршрут — через границу с Беларусью.

«Дамы и господа, Европа, наш общий дом, находится под угрозой, - сказал премьер-министр Матеуш Моравецкий. - В настоящий момент на польско-белорусской границе происходит гибридная война, которую Александр Лукашенко - при закулисной поддержке Владимира Путина - объявил против всего Европейского Союза ».

Теперь кризис возник на внешних рубежах Евросоюза. Польша, Литва и Латвия обвинили белорусского лидера Александра Лукашенко в том, что его подчинённые завлекают в страну мигрантов с Ближнего Востока, а затем переправляет их к западной границе и помогают её перейти. Брюссель считает это местью за санкции против Минска, введённые после жёстокого подавления антиправительственных протестов.

Варшава заявила, что Беларусь использует беженцев как политическое оружие. В ответ восточноевропейкие страны решили буквально отгородиться от беспокойного соседа и его гостей. Но председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась выделить из общего бюджета деньги:

«Мы не будем финансировать строительство колючей проволоки и стен».

У Брюсселя и так есть хорошо оплачиваемое пограничное агентство, которому положено регулировать миграцию. Но аудиторы установили, что Frontex тратит слишком много на свои операции. Появились свидетельства его незаконных действиям в Греции с целью воспрепятствовать проникновению в Евросоюз людей, которые могли бы попросить в нём убежища.

Те временем, положение мигрантов ухудшилось и на другой стороне Евросоюза. Великобритания, бывшая страна-член, а теперь ещё одна беспокойная соседка, погрязла в ссоре с Францией, у которой теперь меньше желания и юридических обязательства удерживать у себя желающих переплыть через Ла-Манш и попросить убежище на другом берегу. В результате сотни людей ежедневно отправлялись на утлых лодках по опасному морскому маршруту. За один день в ноябре там погибло не менее 27 мигрантов.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал британцев к сотрудничеству:

«Если мы хотим решить проблему миграции между нашими двумя странами, которая превратилась в гуманитарную проблему, нам нужно привлечь к этому британцев. Почему эти женщины и мужчины оказались в таких ужасных условиях? Потому что они не хотят убежища во Франции ".

После миграционный кризиса 2015 года, когда до Европы через Средиземное море добрались тысячи людей, союзное руководство и страны-члены разработало Пакт по миграции и убежищу, но процесс его утверждения наткнулся на парламентское сопротивление. Тем временем правозащитники, борцы за человеческое достоинство, сторонники свободного перемещения людей предостерегают от превращении Евросоюза в "крепость". Из-за пандемии поездки и личное общение людей и так сильно ограничены.