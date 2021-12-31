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мир

В Колорадо сгорели сотни домов

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 Ирина Шелудкова
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В Колорадо сгорели сотни домов
Авторское право  David Zalubowski/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Природные пожары на севере американского штате Колорадо уничтожили сотни домов. Распространению огня по сухой траве способствовали мощные порывы ветра скоростью до 170 километров в час. Пострадал по меньшей мере один спасатель. В Колорадо в последние месяцы наблюдается сильна засуха и необычайно теплая погода, что привело к возникновению пожароопасных условий и в зимние месяцы.

Десятки тысяч жителей округа Боулдер были эвакуированы, губернатор штата Колорадо Джаред Полис объявил о введении режима чрезвычайного положения. "Это стихийное бедствие произошло очень быстро, большую часть урона пожары нанесли всего за полдня. У многих семей было несколько минут на сборы, чтобы забрать своих детей и питомцев, сесть в машину и уехать", — заявил он.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание из-за обрыва линий электропередачи. Около 30 тысяч человек остались без доступа к электроэнергии. Метеорологи сообщают об улучшении погодных условий — ветер уже утих и начался снегопад.