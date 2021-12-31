В Колорадо сгорели сотни домов

Природные пожары на севере американского штате Колорадо уничтожили сотни домов. Распространению огня по сухой траве способствовали мощные порывы ветра скоростью до 170 километров в час. Пострадал по меньшей мере один спасатель. В Колорадо в последние месяцы наблюдается сильна засуха и необычайно теплая погода, что привело к возникновению пожароопасных условий и в зимние месяцы.

Десятки тысяч жителей округа Боулдер были эвакуированы, губернатор штата Колорадо Джаред Полис объявил о введении режима чрезвычайного положения. "Это стихийное бедствие произошло очень быстро, большую часть урона пожары нанесли всего за полдня. У многих семей было несколько минут на сборы, чтобы забрать своих детей и питомцев, сесть в машину и уехать", — заявил он.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание из-за обрыва линий электропередачи. Около 30 тысяч человек остались без доступа к электроэнергии. Метеорологи сообщают об улучшении погодных условий — ветер уже утих и начался снегопад.