Чем грозит космический туризм

Первый космический турист побывал на орбите в 2001. Спустя 20 лет частные компании стали предлагать полёты в космос всем, кто готов выложить круглую сумму. Со временем число коммерческих запусков может увеличиться, но помимо прибылей владельцам компаний, это обернётся дальнейшим увеличением числа различных объектов на орбите, что вызывает тревогу у специалистов.

– Такие люди как Илон Маск запускают тысячи спутников без каких-либо ограничений, - отмечает Франциско Диего, сотрудник Университетского колледжа Лондона. – Существует Договор о космосе, подписанный при участии ООН ещё в прошлом веке, в 1967 году, но он так и не был ратифицирован. Необходимо его переработать, дополнить и сделать юридически обязательным.

Даже небольшой объект, двигаясь по орбите с большой скоростью, при столкновении со спутником или космической станцией способен вывести их из строя.

– Эти тысячи спутников представляют собой космический мусор – они действуют, используются, но создают не меньшую опасность, чем любой космический мусор... Скажем, МКС недавно оказалась под угрозой из-за неких испытаний, проведённых Россией, Китай тоже делал нечто подобное. А сейчас китайская космическая станция чуть не столкнулась с одним из спутников Илона Маска, им пришлось маневрировать. Необходимо установить чёткие правила, иначе всё это полностью выйдет из-под контроля.

Риск вывода из строя спутников – не единственное, в чём упрекают космических туристов. Многих возмущает, что богачи тратят миллионы на подобные развлечения, в то время как миллионы людей нуждаются в самом необходимом.