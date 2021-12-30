Михаила Саакашвили вернули в тюрьму

Михаила Саакашвили доставили обратно в руставскую тюрьму. Экс-президента Грузии перевезли туда из госпиталя Гори, где тот проходил лечение с конца ноября

Ранее Саакашвили держал голодовку, так как считает себя политзаключённым. Она продлилась 50 дней. После чего его госпитализировали в тюремную больницу в связи с ухудшением самочувствия.

Адвокаты политика утверждают, что в настоящий момент он находится в тяжёлом состоянии.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября, где был задержан как фигурант четырёх уголовных дел. По двум из них он был признан виновным и приговорён к трём и шести годам лишения свободы. Ещё два дела находятся на рассмотрении.