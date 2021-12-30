Поджигатель клиники в Осаке умер

Поджигатель клиники в Осаке умерКомментарии
Авторское право Yukie Nishizawa/Kyodo News-
Подозреваемый в поджоге клиники в японской Осаке скончался.
Мужчина по имени Морио Танимото, которого госпитализировали в критическом состоянии, так и не приходил в сознание.
По версии следствия, именно он 17 декабря разлил и поджег бензин у входа в психиатрическую клинику, располагавшейся на четвертом этаже офисного здания. При этом поджигатель заслонял проход, не позволяя пациентам покинуть горящее помещение.
В пожаре погибли 26 человек, включая Танимото. Полиция обнаружила в его доме вырезки газетных статей о поджоге в студии анимационной компании Kyoto Animation. Жертвами трагедии, произошедшей два с половиной года назад, стали 36 человек.