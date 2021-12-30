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Япония

Поджигатель клиники в Осаке умер

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 Надежда Дрямина
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Спасательная операция на месте пожара в клинике в Осаке. 17 декабря 2021 г.
Спасательная операция на месте пожара в клинике в Осаке. 17 декабря 2021 г.   -   Авторское право  Yukie Nishizawa/Kyodo News

Подозреваемый в поджоге клиники в японской Осаке скончался.

Мужчина по имени Морио Танимото, которого госпитализировали в критическом состоянии, так и не приходил в сознание.

По версии следствия, именно он 17 декабря разлил и поджег бензин у входа в психиатрическую клинику, располагавшейся на четвертом этаже офисного здания. При этом поджигатель заслонял проход, не позволяя пациентам покинуть горящее помещение.

В пожаре погибли 26 человек, включая Танимото. Полиция обнаружила в его доме вырезки газетных статей о поджоге в студии анимационной компании Kyoto Animation. Жертвами трагедии, произошедшей два с половиной года назад, стали 36 человек.