Поджигатель клиники в Осаке умер

Подозреваемый в поджоге клиники в японской Осаке скончался.

Мужчина по имени Морио Танимото, которого госпитализировали в критическом состоянии, так и не приходил в сознание.

По версии следствия, именно он 17 декабря разлил и поджег бензин у входа в психиатрическую клинику, располагавшейся на четвертом этаже офисного здания. При этом поджигатель заслонял проход, не позволяя пациентам покинуть горящее помещение.

В пожаре погибли 26 человек, включая Танимото. Полиция обнаружила в его доме вырезки газетных статей о поджоге в студии анимационной компании Kyoto Animation. Жертвами трагедии, произошедшей два с половиной года назад, стали 36 человек.