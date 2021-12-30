Германия закрывает три АЭС

С завершением года поэтапный отказ от ядерной энергии в Германии вступает в новую фазу. 31 декабря здесь от сети будут отключены три атомные электростанции, среди которых – АЭС Брокдорф, расположенная на севере страны. Её строительство, начатое в 1980-е годы, уже тогда вызвало немало протестов. В руководстве компании-оператора сожалеют о её закрытии.

– В последние дни настроение было весьма печальным, – говорит Гвидо Нотт, председатель PreussenElektra. – Ведь мы управляли этой станцией 35 лет. Следили за её состоянием, поддерживали на самом высоком техническом уровне и всегда обеспечивали безопасность её работы.

Между тем у противников использования ядерной энергии закрытие АЭС никакой печали не вызывает:

– Я испытываю спокойную, но постоянную радость оттого, что этот объект теперь закрыт, – говорит Карстен Хинрихсен, активист. – Это не эйфория. Некоторые спрашивают, одержана ли победа. Я отвечаю, что нет, поскольку это отняло слишком много времени.

Запрет на эксплуатацию атомных электростанций в Германии был принят после аварии на японской АЭС Фукусима в 2011 году. При голосовании в Бундестаге эту инициативу поддержали 513 из 600 депутатов. Самые старые реакторы были остановлены сразу же, а прекращение работы оставшихся девяти было решено проводить поэтапно.

Вслед за тремя АЭС, расположенными в Баварии, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне, которые прекратят вырабатывать электроэнергию в этом году, до конца следующего года будут остановлены оставшиеся три.

При этом работы, связанные с остановкой АЭС продолжатся ещё несколько лет, поскольку демонтаж станций весьма сложная и длительная процедура. Между тем в стране планируется всё активнее переходить на возобновляемые источники энергии. Предполагается, что уже к 2030 году 80% электроэнергии будут вырабатывать ветряные турбины, солнечные батареи или биогазовые установки.