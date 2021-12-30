В Бразилии оценивают ущерб, нанесенный стихией

Число жертв наводнений и оползней, вызванных сильными дождями в северо-восточном бразильском штате Баия, выросло до 24. Об этом сообщили спасательные службы. В 136 населенных пунктах действует режим чрезвычайной ситуации. "Города выглядят, как будто после бомбардировки", - говорят местные жители.

Элиан: "Когда я вошла в дом, воды было по пояс. Очень много. Пока я добиралась сюда, дома еще стояли. А потом они рухнули. Наверное домов пятнадцать у нас обрушилось. Мы все потеряли. Остались ни с чем".

От последствий стихии пострадали почти 630 тысяч человек. Порядка 50 тысяч вынужденно покинули свои дома. Около 40 тысяч остались без крова. Им оказывают гуманитарную помощь. Те, кто вернулись домой, оценивают нанесенный наводнением ущерб.

Мария: "У меня теперь теперь ничего нет. Но главное другое - мои внуки и дети живы. А все, что касается материальных благ, ничего, наживем. Но настрадались мы, это да".

Обильные осадки в Бразилии носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности повторяются ежегодно. По данным Национального института метеорологии, декабрь 2021 года стал самым дождливым за последние 15 лет.