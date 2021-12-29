США: в Ричмонде вскрыли "капсулу времени"

Этот медный ящик пролежал под постаментом памятника генералу Роберту Ли более 130 лет.

В течение двух часов специалисты аккуратно извлекали содержимое из "капсулы времени": несколько книг, монеты, денежные купюры, циркуль и пули времен гражданской войны в США.

Кейт Риджвей, археолог: "У нас практически не было возможности как следует рассмотреть эти вещи. Мы имеем дела с артефактами. Для начала их необходимо обработать и защитить. Затем мы снова к ним вернемся и посмотрим, что у нас есть".

"Капсула времени" вызывала большой интерес, поскольку, как предполагалось, она могла содержать редкую фотографию президента Авраама Линкольна после его смерти. В конечном итоге такого снимка не нашлось.

Памятник генералу Ли, который руководил армией Конфедерации в годы Гражданской войны в США, был установлен в 1890 году. В сентябре нынешнего года он был снесен под давлением противников расовой дискриминации.