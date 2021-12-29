Суд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"*

Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (он фигурирует в списке иноагентов). Таким образом, иск столичной прокуратуры был удовлетворен. Формально претензии "Мемориалу" связаны с нарушениями закона об иноагентах. В ходе прений прокурор заявил, что организация систематически поддерживала незаконные протестные акции, направленные на дестабилизацию страны.

Адвокаты сообщили, что подадут жалобу на вердикт и в последующем готовы обратиться в Европейский суд по правам человека.

Накануне аналогичное решение уже по международному "Мемориалу" принял Верховный суд РФ. Генпрокуратура настаивала, что организация систематически нарушала закон об иностранных агентах, "искажала память о Великой Отечественной войне и создавала лживый образ СССР". В Amnesty International прокомментировали вердикт.

Наталья Прилуцкая, Amnesty International: "Конечно, это будет иметь далеко идущие последствия для российского гражданского общества, потому что это ясный сигнал, что репрессии будут продолжаться. "Мемориал"как лакмусовая бумага. Происходящее - очень четкий сигнал международному сообществу. Граждане других стран также должны быть обеспокоены".

Ранее сожаление в связи с решением Верховного суда РФ о ликвидации международного "Мемориала" выразил Европейский Союз. Как отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, эта организация играет важную роль в сохранении памяти о политических репрессиях и нарушениях прав человека".

Боррель подчеркнул, что "способность критически оценивать свое прошлое необходима для прогресса общества".