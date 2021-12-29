Бразилия: рекордные наводнения в штате Баия

В штате Баия на северо-западе Бразилии объявлено чрезвычайное положение в связи с сильнейшими наводнениями, вызванными проливными дождями, которые не прекращались на протяжении нескольких недель и усилились в канун католического Рождества. Стихия затронула 116 населенных пунктов, пострадало более 470 тыс. человек.

Власти региона сообщают о 21 погибшем. По данным местного Управления гражданской обороны и защиты (Sudec), более 60 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома. Многие муниципалитеты до сих пор отрезаны от внешнего мира, разрушены мосты, прорвало две плотины.

Губернатор Руи Коста рассказал прессе, что штат переживает одну из самых страшных катастроф в своей истории.

Федеральное правительство объявило о том, что Баия получит средства из чрезвычайного фонда размером в 80 миллионов реалов, что составляет более 14 миллионов долларов.