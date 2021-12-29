Путин и Лукашенко провели переговоры и сыграли в хоккей

Российский и белорусский президенты по завершении переговоров в Санкт-Петербурге сыграли в хоккей в одной команде. Владимир Путин вышел на лёд под номером 11, а Александр Лукашенко - под номером 1. Объединив свои силы на льду, главы государств говорили ранее и о других совместных проектах.

Владимир Путин, президент России:

- Как вы предлагали, мы проведём в начале года [совместные военные учения]. Там военные согласуют - в марте, в феврале, не знаю, как они решат.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

- Нас продолжают душить, душить, душить [санкциями]. Пять пакетов ввели, поговаривают о шестом каком-то пакете. Безмозглые, никому не нужные эти санкции. И то, что мы прибавили товарооборот, и ВВП у нас вырос за этот санкционный год на фоне пандемии - это большая заслуга Российской Федерации.

Переговоры президентов проходили в Константиновском дворце в Стрельне и продолжались около трёх часов. Путин приветствовал предложение президента Лукашенко о проведении еще одного раунда военных учений. Это заявление прозвучало на фоне наращивания российских войск на границе с Украиной, что вызвало опасения Запада. Некоторые официальные лица на Украине выразили предположения, что Россия может атаковать страну с территории Беларуси.

Ранее Минск и Москва заключили союзное соглашение, предусматривающее тесные политические, экономические и военные связи. Кремль последовательно поддерживает Лукашенко в его конфронтации с Западом.