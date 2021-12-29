На фермах под Прагой чешские санитарные службы приступили к уничтожению 80 тысяч кур-несушек, там подтверждена вспышка птичьего гриппа. Выбраковке также подлежат около миллиона яиц.

"Думаю, это самая значительная вспышка птичьего гриппа в стране, изначально планировалось уничтожить до 200 тысяч голов", - заявила Ленка Ганусова из региональной ветеринарной службы.

Масштабы ущерба впечатляют: инфекция, подтвержденная фермерами 23 декабря, за рождественские праздники убила десятки тысяч кур и фазанов. Речь идет о птичьем гриппе H5N1, который потенциально может передаваться человеку. Не допустить перекрестного заражения - главная задача чешских ветеринаров и их коллег в других европейских странах. Накануне о небольшой вспышке инфекции сообщила одна из ферм на востоке Словении. Пока там ситуация остается под контролем.