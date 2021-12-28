Россия может податься на проведение Олимпиады-2036

Россия может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во вторник.

"Я считаю, что нужно обязательно подаваться на летние Игры 2036 года, - сказал Чернышенко. - Надо выбрать [город], у нас есть несколько городов мирового уровня, которые готовы принять Игры, - Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток".

Тема подачи Россией заявки на проведение Олимпиады стала активно обсуждаться осенью, подчеркнул он. Россия один раз принимала зимние Олимпийские игры - в 2014 году в Сочи. В 1980 году в Москве прошла летняя Олимпиада.

Чернышенко подчеркнул, что в России есть все составляющие для успешного проведения Олимпиады: "Считаю, что готовиться уже нужно. Попрошу министерство спорта совместно с Олимпийским комитетом России организовать эту работу. Будем ждать решения Международного олимпийского комитета о старте заявочной кампании".