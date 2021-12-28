Высокоскоростной поезд пришёл в Сенегал

В Сенегале исторический день. Столицу страны Дакар и новый город Диамниадио соединил Региональный железнодорожный экспресс (TER). Это первая скоростная железнодорожная линия во франкоязычной западной Африке, время в пути должно составить 20 минут.

Билеты будут продаваться по льготной цене: максимальная стоимость билета в первом классе составит 2500 тыс. франков КФА или 4 евро. Строительство транспортной инфраструктуры заняло 5 лет, открытие ветки неоднократно откладывалось. Корреспонденту Africanews Ваани Джонсону Самбу удалось стать одним из первых пассажиров.

Для главы государства Маки Салла новая линия - символ его второго президентского срока и важная составляющая глобального проекта по развитию страны.

Президент Сенегала Маки Салл: "На пути прогресса трудности нас не ограничивают, это вызовы, которые нужно принять".

Пассажиры поезда:

"Мечта сбылась. Многие в это не верили, мы счастливы, что сегодня мы вошли в историю железнодорожного транспорта".

"Я больше всего доволен тем, что нам удалось уменьшить загруженность на дорогах и время в пути".

Строящийся город-спутник Диамниадио, расположенный в 36 километрах от Дакара недалеко от международного аэропорта имени Блеза Диана призван ослабить демографическое давление на столицу Дакар и его окрестности с трехмиллионным населением. Пока в Диамниадио живет чуть более 12 тыс. человек, но власти планируют, что вскоре это число увеличится до трехсот тысяч. В 2022 году в новом городе пройдет 9-й всемирный водный форум.

Власти страны всегда называли ветку Дакар - Диамниадио приоритетной и недорогой. Противники проекта возмущались ценником в миллиард евро, затягиванием сроков компенсации владельцам экспроприированных участков, а также требовали обратить внимание на развитие внутренних, а не только прибрежных районов страны.