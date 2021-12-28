ЕС: Рост цен на газ - проблемы производства

Резкий рост цен на энергоносители, который многие связывают со сложными отношениями между Евросоюзом и Россией, приводит в ЕС к серьёзному кризису в ряде отраслей. В Нидерландах энергоёмкие производства, такие как этот алюминиевый завод, оказались в тяжёлой ситуации. С начала октября здесь остановлена выплавка метала, и многим работникам грозит увольнение.

– Настроение весьма подавленное, ведь 120 сотрудников будут уволены. И всё же мы по-прежнему надеемся, что сможем продолжать работать на нашем заводе.

Затраты на электроэнергию обычно составляют до 40% стоимости производства алюминия. По словам аналитиков, прежде всего именно нынешняя цена на газ приводит к росту цен на электричество – в значительно большей степени, чем европейские квоты на выбросы парниковых газов. Говорит Мачил Малдер, эксперт по рынкам энергетики:

– Цены и прежде были очень высокими. В октябре экономика стала восстанавливаться после снятия ограничений и увеличения спроса на газ. Но теперь мы видим, что это вызвано, в основном, напряжённостью в отношениях с Россией, ведь газ, который получает Европа, идёт, в основном, из России.

Промышленность Нидерландов оказалась в более тяжёлой ситуации, чем в Германии и Франции, где для энергоёмким отраслей действуют программы компенсации затрат.