Тысячи журавлей погибли в Израиле

Вспышка птичьего гриппа в Израиле стала тяжелейшим бедствием для местной фауны за всю историю страны. По официальным данным, от болезни здесь погибло уже более 5200 диких журавлей. По мнению экспертов, птицы могли заразиться в одном из курятников.

Каждый год через территорию Израиля в Африку направляется около полумиллиона журавлей, десятки тысяч остаются здесь на зимовку. Случаи заболевания отмечались в стране ежегодно, но прежде они не были столь массовыми. Власти предпринимают меры по недопущению дальнейшего распространения птичьего гриппа. В частности, будут зарезаны около полумиллиона кур с близлежащих ферм.