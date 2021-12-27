Моё путешествие в Токио: истории олимпийских чемпионок в Токио
В этом выпуске программы "Мой Токио" мы расскажем о бронзовом призере Паралимпийских игр и обладательнице золотой олимпийской медали Кортни Райан.
Для баскетболистки-колясочницы из команды США, Паралимпийские игры-2020 этим летом стали возможностью в первый раз побывать в Токио.
У нее осталось много воспоминаний о соревнованиях в этом городе.
"Нам не удалось побывать на многих площадках. Но больше всего мне запомнилась арена "Ариаке", где мы участвовали в матче за бронзовую медаль", — говорит Кортни.
"Отпадает челюсть от одной мысли, что ты будешь соревноваться в настолько прекрасном месте".
"Невероятно волнительный день"
В матче, который принес ей бронзовую медаль, Кортни и ее подруги по команде играли против сборной Германии.
"День, когда нам предстояло выступать, был невероятно волнительным и одновременно очень нервным" — вспоминает спортсменка.
Показывая свою медаль, Кортни добавляет: "Возможность привезти эту медаль домой в США и в семью Райан - это потрясающе".
Медали из вторсырья
"Эти медали сделаны из переработанных материалов, переработанных мобильных телефонов, которые жители Японии пожертвовали для Паралимпийских и Олимпийских игр. Их способность делать это и создавать такое искусство - просто невероятно".
Омотэнаси в Токио
Кортни говорит, что по прибытии в Токио ей и ее команде был оказан теплый прием, который в Японии называют "омотэнаси" - гостеприимство.
"Доступность не была второстепенной задачей. Нам было очень легко передвигаться на инвалидной коляске, чтобы добраться из пункта А в пункт Б", — добавляет Кортни.
"И они позаботились о том, чтобы каждый автобус, на который мы могли сесть, был доступен для нас".
"Гордость и любовь"
Кортни хотела бы вернуться в Токио, чтобы подольше и глубже его исследовать.
"Уже можно сказать, что в их сообществе так много гордости, любви и культуры", — говорит спортсменка.
Для Сандры Санчес, каратистки из испанской команды, Олимпийские игры этим летом вернули ее в город, где она уже была и горячо полюбила.
"Я уже бывала в Японии, в Токио. Я уже знакома с этой страной, с ее культурой", — рассказывает она.
"Когда мы приехали на Игры, приехали в деревню, увидели все, что подготовили для нас волонтеры. Они дали нам почувствовать себя любимыми".
"Представьте это волнение"
Для Сандры ее последний визит стал особенным из-за значимости ее вида спорта.
"Чувство, когда ты знаешь, что едешь на свои первые Олимпийские игры, первые Олимпийские игры для каратэ, в Японию, в Токио — на родину твоего вида спорта. Просто представьте это волнение", — вспоминает она.
"Я ревела"
Сандра завоевала золотую олимпийскую медаль в категории Ката по каратэ.
"С момента, когда ты осознаешь, что победил, до того, как тебе вручают медаль, я думала: «Я хочу увидеть ее, потрогать, почувствовать, что все по-настоящему, что она - моя. Я рыдала", — с воодушевлением вспоминает каратистка.
Возвращение в Токио
Сандра любит многое в Токио, особенно район электроники Акихабара, который ночью представляет собой красочное зрелище.
"Любой район, где вы впервые, любое место, любой храм, который вы посещаете, всегда производят впечатление", — говорит Сандра.
"Выбрать любимое японское блюдо сложно, потому что у меня их много. Но это правда, я действительно люблю все, что связано с суши".
Токио занимает особое место в сердце Сандры, куда она хотела бы вернуться в ближайшее время.
"Я очень хочу вернуться в Токио, на самом деле я бы вернулась туда сегодня же, если бы могла, чтобы продолжать учиться и расти как личность и как каратистка", — заключает олимпийская чемпионка.