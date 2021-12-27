Моё путешествие в Токио: истории олимпийских чемпионок в Токио

В этом выпуске программы "Мой Токио" мы расскажем о бронзовом призере Паралимпийских игр и обладательнице золотой олимпийской медали Кортни Райан.

Для баскетболистки-колясочницы из команды США, Паралимпийские игры-2020 этим летом стали возможностью в первый раз побывать в Токио.

У нее осталось много воспоминаний о соревнованиях в этом городе.

Кортни дает интервью Euronews Euronews

"Нам не удалось побывать на многих площадках. Но больше всего мне запомнилась арена "Ариаке", где мы участвовали в матче за бронзовую медаль", — говорит Кортни.

"Отпадает челюсть от одной мысли, что ты будешь соревноваться в настолько прекрасном месте".

"Невероятно волнительный день"

В матче, который принес ей бронзовую медаль, Кортни и ее подруги по команде играли против сборной Германии.

"День, когда нам предстояло выступать, был невероятно волнительным и одновременно очень нервным" — вспоминает спортсменка.

Показывая свою медаль, Кортни добавляет: "Возможность привезти эту медаль домой в США и в семью Райан - это потрясающе".

Медали из вторсырья

"Эти медали сделаны из переработанных материалов, переработанных мобильных телефонов, которые жители Японии пожертвовали для Паралимпийских и Олимпийских игр. Их способность делать это и создавать такое искусство - просто невероятно".

Кортни проводит тренировку euronews

Омотэнаси в Токио

Кортни говорит, что по прибытии в Токио ей и ее команде был оказан теплый прием, который в Японии называют "омотэнаси" - гостеприимство.

"Доступность не была второстепенной задачей. Нам было очень легко передвигаться на инвалидной коляске, чтобы добраться из пункта А в пункт Б", — добавляет Кортни.

"И они позаботились о том, чтобы каждый автобус, на который мы могли сесть, был доступен для нас".

"Гордость и любовь"

Кортни хотела бы вернуться в Токио, чтобы подольше и глубже его исследовать.

"Уже можно сказать, что в их сообществе так много гордости, любви и культуры", — говорит спортсменка.

Для Сандры Санчес, каратистки из испанской команды, Олимпийские игры этим летом вернули ее в город, где она уже была и горячо полюбила.

"Я уже бывала в Японии, в Токио. Я уже знакома с этой страной, с ее культурой", — рассказывает она.

"Когда мы приехали на Игры, приехали в деревню, увидели все, что подготовили для нас волонтеры. Они дали нам почувствовать себя любимыми".

"Представьте это волнение"

Для Сандры ее последний визит стал особенным из-за значимости ее вида спорта.

"Чувство, когда ты знаешь, что едешь на свои первые Олимпийские игры, первые Олимпийские игры для каратэ, в Японию, в Токио — на родину твоего вида спорта. Просто представьте это волнение", — вспоминает она.

Сандра в тренажерном зале euronews

"Я ревела"

Сандра завоевала золотую олимпийскую медаль в категории Ката по каратэ.

"С момента, когда ты осознаешь, что победил, до того, как тебе вручают медаль, я думала: «Я хочу увидеть ее, потрогать, почувствовать, что все по-настоящему, что она - моя. Я рыдала", — с воодушевлением вспоминает каратистка.

Возвращение в Токио

Сандра любит многое в Токио, особенно район электроники Акихабара, который ночью представляет собой красочное зрелище.

"Любой район, где вы впервые, любое место, любой храм, который вы посещаете, всегда производят впечатление", — говорит Сандра.

"Выбрать любимое японское блюдо сложно, потому что у меня их много. Но это правда, я действительно люблю все, что связано с суши".

Токио занимает особое место в сердце Сандры, куда она хотела бы вернуться в ближайшее время.

"Я очень хочу вернуться в Токио, на самом деле я бы вернулась туда сегодня же, если бы могла, чтобы продолжать учиться и расти как личность и как каратистка", — заключает олимпийская чемпионка.