В круиз с коронавирусом

В порту Форт-Лодердейл, штат Флорида, группа туристов поднялись на борт круизного лайнера Odyssey of the Seas, несмотря на то, что ранее здесь было выявлено несколько десятков случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что большинство заразившихся – члены экипажа, причём все они были полностью вакцинированы и не проявляли каких-либо симптомов заболевания до того, как оказались на судне. Туристы испытывают смешанные чувства:

– Признаюсь, что немного нервничаю, и не вполне уверена, что всё ещё хочу отправиться в путь. Но деньги уже заплачены.

– Мы настроены оптимистично, у нас тут целая компания друзей, и, надеюсь, на борту всё будет открыто. А пока есть шоу, бары и так далее, мы, думаю, хорошо проведём время.

На судно могут попасть лишь те, кто полностью вакцинирован. Помимо этого, требуется предоставить отрицательный тест на коронавирус.

– Я взволнована, ждала этого целых два года. Но хотя я привита, буду везде носить маску, даже там, где это не обязательно, просто на всякий случай.

Представители компании, владеющей судном, заявляют, что все заразившиеся находятся в строгой изоляции. Остаётся неизвестным, вызвана ли вспышка штаммом омикрон.