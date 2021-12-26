This content is not available in your region

Россия

Опубликованы кадры учений в Воронежской области

Access to the comments Комментарии
 Ирина Александрова
euronews_icons_loading
Опубликованы кадры учений в Воронежской области
Авторское право  AP/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Новые способы ведения боя с танками, артиллерией и вертолетами продемонстрировали российские военные во время учений в Воронежской области, граничащей с Украиной. Видеокадры завершившихся маневров обнародовала пресс-служба Западного военного округа. К тренировкам были привлечены более тысячи военнослужащих и свыше 80 единиц вооружений и техники. Учения прошли на фоне напряженных отношений НАТО с Россией.