Эквадор: не все согласны с введением обязательной вакцинации

Для жителей Эквадора к традиционным для обсуждения предновогодним темам добавилась еще одна. Речь идет об обязательной вакцинации от COVID-19. Такое решение власти этой южно-американской страны приняли на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом и распространения нового омикрон-штамма. Не все эквадорцы согласны с санитарной политикой властей.

"Вакцинация не должна быть обязательной", - говорит Гваделупе, бизнесвумен. "Просто люди должны быть осведомлены о том, что они могут передавать вирус другим. К вакцинации нужно походить со всей ответственностью".

Хуан, учитель: "Не стоит заставлять людей. Я думаю, у граждан республики просто должна совесть проснуться. Тогда они лично придут и привьются, без всякого принуждения".

Обязательная вакцинация предусмотрена для граждан от пяти лет. Освобождение от прививки можно получить только при наличии противопоказаний. В минздраве Эквадора утверждают, что в стране достаточно вакцин.