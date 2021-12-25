30 лет распаду СССР

"Крупнейшая геополитическая катастрофа" или начало новой демократической России? 30 лет назад, 26 декабря 1991 года, после семи десятилетий существования официально распался СССР — крупнейшая мировая империя, раскинувшаяся от Европы до Азии и объединившая в себе 15 республик. Как это произошло?

К 1980-ым годам СССР оказался в состоянии кризиса. Перестройка и гласность Михаила Горбачева ослабили коммунистический режим, а экономика, много лет сосредоточенная на гонке вооружений, отстала от западных стран.

Без общей идеологии на границах союза активизируются националистические движения: Литва, Латвия и Эстония объявляют независимость от Москвы.

Михаил Горбачев предлагает подписать новый союзный договор, но в ночь с 18 на 19 августа 1991 года группа из восьми высокопоставленных советских чиновников блокирует президента СССР в его резиденции в Крыму. Власть на себя берет ГКЧП — Государственный комитет по чрезвычайному положению во главе с вице-президентом Геннадием Янаевым. Наутро в Москву входят танки, а по телеканалам показывают балет "Лебединое озеро".

Попытка переворота провалилась. Михаил Горбачев возвращается в Москву, но он уже потерял свое политическое влияние. По мнению многих, настоящим лидером демократических сил стал президент РСФСР Борис Ельцин, который накануне, стоя на танке, назвал действия ГКЧП путчем.

Союзные республики объявляют себя независимыми государствами. 8 декабря главы РСФСР, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписывают в Беловежской Пуще соглашение о создании СНГ и роспуске СССР. 25 декабря Михаил Горбачев уходит в отставку.

Вечером, в 19:32, вместо красного флага с серпом и молотом над Кремлем поднимают триколор.