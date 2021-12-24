Россия оштрафовала Google и Meta за "неудаление запрещенного контента"

Мировой суд в Москве оштрафовал компании Google и Meta (в прошлом Facebook) на 7,2 млрд рублей и 1,99 млрд рублей соответственно за "систематическое неудаление запрещенной в РФ информации".

Американских гигантов оштрафовали по ч. 5 ст. 13.41 КоАП, предполагающей для юридических лиц штраф в размере от 1/20 до 1/10 выручки, полученной за предшествующий год. Такой штраф был применен к IТ-компании впервые в российском судопроизводстве.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что с начала 2021 года на Google было составлено 16 протоколов. Оборот российского представительства компании в 2020 году превысил 85 млрд рублей.

Решения суда пока не вступили в законную силу. По российскому законодательству, с момента получения решения у Google и Meta будет десять суток для обжалования. Затем у компаний будет 60 суток для добровольной оплаты штрафа. Если Google и Meta не выплатят штраф, его будет принудительно взыскивать служба судебных приставов.

Ранее обе компании неоднократно штрафовали за отказ удалять запрещенную информацию - только в этом году общая сумма штрафов составила десятки миллионов рублей (83 млн рублей для Meta и 51,5 млн для Google, по информации Роскомнадзора).

Административные протоколы, по которым суд вынес решения, Роскомнадзор составил в отношении Google и Meta в октябре 2021 года. Обеим компаниям грозят новые оборотные штрафы, заявили в ведомстве: Google по-прежнему не удалил свыше 2,6 тыс. запрещенных материалов, Facebook и Instagram - 2 тыс.

Под оборотные штрафы могут попасть и другие крупнейшие IТ-компании - так, в сентябре замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявлял о готовности применить такую санкцию к Twitter. В конце октября Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок не через AppStore.

Реакция

В пресс-службе Google в России заявили, что определятся с дальнейшими шагами после того, как изучат решение суда. Meta пока не прокомментировала решение.

По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, Google в конечном счете должна будет заплатить назначенный штраф - оснований для апелляции нет. Он также подчеркнул, что новые штрафы - "это уже штрафы международного уровня".

В 2018 году Еврокомиссия оштрафовала Google примерно на $5 млрд за нарушение антимонопольного законодательства (апелляцию компании предполагается рассмотреть в 2022 году). На Facebook крупнейший штраф - также в $5 млрд - наложили в Соединенных Штатах из-за утечки данных пользователей.

В 2016 году Еврокомиссия постановила взыскать с Apple около $14 млрд налогов в пользу Ирландии - как выяснили европейские чиновники, корпорация с 2004 года незаконно пользовалась льготой, уходя от налогообложения в США. Разбирательства по решению Еврокомиссии продолжаются до сих пор.