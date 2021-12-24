Москва - Вашингтон: курс на переговоры

Переговоры между Москвой и Вашингтоном о снижении напряженности на российско-украинской границе состоятся в январе в Женеве. Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Однако их детали пока не согласованы.

Накануне на своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин вновь потребовал гарантий безопасности для России.

Без всяких хитростей, мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на Восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне. Они должны что-то ответить. В этой связи я хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. И американские партнеры говорят нам, что они готовы к началу этой дискуссии, этих пепреговоров в самом начале года в Женеве. Владимир Путин президент России

В Вашингтоне заявляют, что не готовы согласиться с условиями России, которые касаются нерасширения НАТО на восток. Вместе с тем США подтвердили, что российские предложения обсуждают, а будущие дискуссии считают необходимыми для разрядки.

Мы работаем в направлении дипломатических переговоров. Были предложения, выдвинутые россиянами. С некоторыми мы были бы согласны, с некоторыми, конечно, не согласились. Например, по НАТО. Мы работаем над окончательными деталями того, как эти переговоры будут выглядеть. Джен Псаки пресс-секретарь Белого дома

Ранее ЕС и НАТО выразили свою поддержку Украине и призвали Москву уважать ее суверенитет и территориальную целостность. Россия в перспективе вступления Украины в НАТО видит угрозы своей безопасности.