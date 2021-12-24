Москва - Вашингтон: курс на переговоры

Москва - Вашингтон: курс на переговорыКомментарии
Переговоры между Москвой и Вашингтоном о снижении напряженности на российско-украинской границе состоятся в январе в Женеве. Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Однако их детали пока не согласованы.
Накануне на своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин вновь потребовал гарантий безопасности для России.
В Вашингтоне заявляют, что не готовы согласиться с условиями России, которые касаются нерасширения НАТО на восток. Вместе с тем США подтвердили, что российские предложения обсуждают, а будущие дискуссии считают необходимыми для разрядки.
Ранее ЕС и НАТО выразили свою поддержку Украине и призвали Москву уважать ее суверенитет и территориальную целостность. Россия в перспективе вступления Украины в НАТО видит угрозы своей безопасности.