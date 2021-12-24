Google оштрафовали в России на 7 миллиардов

В России суд впервые наложил оборотный штраф на IT-компанию: с Google взыскали более 7 миллиардов рублей за повторное неудаление запрещенной информации. В отношении компании в этом году российский суд рассмотрел 16 административных протоколов за неудаление противоправной информации в установленный срок. По состоянию на октябрь сервис не удалил порядка 2,6 тыс. материалов. В пресс-службе Google заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги.