Европейцы наденут маски к новому году

Новый год - в маске: в Италии в канун праздников власти вернут обязательное ношение масок на улицах. Это - одна из дополнительных мер по сдерживанию роста заболеваемости в обществе, где почти 90% населения полностью вакцинированы.

Роберто Сперанца, министр здравоохранения Италии, уточнил: "Маски станут обязательными и на открытом воздухе, мы рассматриваем введение требования носить маски типа FFP2, обладающие лучшим уровнем защиты. Такие маски мы предлагаем ввести в определенных местах - в междугороднем и общественном транспорте, в кинотеатрах, музеях, на закрытых спортивных мероприятиях и даже на стадионах".

С понедельника Дания потребует от иностранцев, въезжающих в страну, предоставлять отрицательный тест на коронавирус, независимо от статуса вакцинации. Школы, театры и развлекательные учреждения закрыты, но власти считают, что вакцинация большей части населения позволит избежать полного локдауна.

Высокая доля привитых, похоже, спасет рождественские праздники и в Швеции. И это несмотря на быстрый рост числа заражений. Лена Халленгрен, министр здравоохранения страны, уточнила: "Имеющие прививки люди могут встретить рождество с близкими - так, как обычно. Благодаря нашим усилиям по еще более широкой вакцинации и предоставлению каждому бустерной дозы мы, надеюсь, можем рассчитывать на более светлые времена".

В Румынии тысячи медработников бастуют, требуя повышения зарплаты. Страна пережила тяжелейшую волну ковида, по оценкам экспертов, не за горами очередной всплеск заражений. В Румынии - один из самых низких в ЕС уровней вакцинации, там привито 40% населения.