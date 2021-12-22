РФ и США обвиняют друг друга

Госдепартамент США после выступления министра обороны РФ Сергея Шойгу с обвинениями против Вашингтона в связи с ситуацией на Украине призвал Россию прекратить использовать ложную и провокационную риторику. Об этом заявил представитель американсокго внешнеполитического ведомства Нед Прайс. В своём Твиттере он написал:

"Вопреки заявлениям российского министра обороны, именно Россия и поддерживающие её силы несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединённые Штаты".

Посольство России в Вашингтоне отреагировало на слова Прайса, заявив, что Соединённые Штаты перекладывают свою вину на других :

"Призываем Государственный департамент не сваливать с больной головы на здоровую. Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны", - говорится в ответном сообщении России.

На заседании коллегии Минобороны РФ Сергей Шойгу обвинил США в нагнетании обстановки на востоке Украины (в частности он заявил о том, что американские ЧВК готовят провокацию с химическими компонентами, якобы уже доставленными в Авдеевку и Красный Лиман.

Представитель Пентагона Джон Кирби опроверг слова Шойгу, назвав их "не соответствующими действительности".