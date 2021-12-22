"Врачам без границ" - 50

На протяжении 50 лет организация "Врачи без границ" оказывает помощь жертвам землетрясений, голода, эпидемий, конфликтов и других бедствий. Идея создания этой НПО родилась после гражданской войны в Биафре, разразившейся в Нигерии в 1968 году.

В то время группа молодых французских врачей решила отправиться на помощь пострадавшему от военных действий населению. Первым добровольцем стал Бернар Кушнер, который едва получил диплом. Молодые люди оказались в эпицентре кровавого конфликта, и их действия стали началом современной гуманитарной деятельности.

Прежде всего важен был тот опыт в Биафре. Мы отправились туда с Международным комитетом Красного Креста. Как вы знаете, мы подписали документ, в котором говорилось: "Мы не будем свидетельствовать о том, что мы видели". Но мы хотели рассказать о том, что мы видели, о детях Биафры. Бернар Кушнер соучредитель организации "Врачи без границ", бывший министр иностранных дел Франции

Официальная дата основания организации "Врачи без границ" - 22 декабря 1971 года. Сегодня в ней работает 64 000 сотрудников в 88 странах мира на всех фронтах, в том числе и на самых сложных таких как Афганистан, где НПО играет центральную роль из-за развала системы здравоохранения.

Команды организации оказывают жизненно необходимую помощь людям, пострадавшим от конфликтов в Йемене, Сирии, Южном Судане, Центрально-Африканской Республике и Ираке. Кроме того - на Мадагаскаре, Гаити, Сахеле и в других районах.

В настоящее время сотрудники работают также и в Европе, помогая беженцам, спасающимся от преследования, войн и бедности на миграционных маршрутах, в Средиземноморье или в Центральной Америке. А иногда сотрудникам приходится рисковать своей собственной жизнью. В июне в Эфиопии были убиты 3 человека.