Сторонники Саакашвили собираются голодать до его освобождения

В Тбилиси сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили отметили его 54-летие многотысячной акцией. Участники марша потребовали освобождения политика из-под стражи.

Организаторы митинга - представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" - также сообщили о начале массовой голодовки, которую намерены продолжать до тех пор, пока Саакашвили не окажется на свободе.

Сам экс-президент встретил свой день рождения в военном госпитале Гори, куда его перевели из тюрьмы для лечения после длительного отказа от пищи. В начале декабря Саакашвили осмотрели независимые медики, которые признали, что в тюрьме ему назначали неоправданно высокие дозы нейролептиков, что может приравниваться к фармакологическим пыткам.

Саакашвили прибыл в Грузию из-за границы в канун муниципальных выборов и был задержан 1 октября. Экс-президент проходит по нескольким уголовным делам.