Гражданка России Софья Сапега, которую обвиняют в Беларуси по семи статьям Уголовного кодекса, написала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко. Об этом во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил ее отчим Сергей Дудич.

"Решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президентом. Я знаю, что Софья написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь. Будем ждать", - сказал Дудич.

В понедельник Следственный комитет Беларуси передал прокурору для направления в суд уголовное дело в отношении Сапеги. Как сообщили в СК, в обвиняемая ознакомилась с материалами уголовного дела. Мера пресечения оставлена прежней - домашний арест.

Сапегу обвиняют в совершении "умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных организованной группой лиц, повлекших иные тяжкие последствия", а также в "организации насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел и его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности".

Девушка была задержана в мае 2021 года в минском аэропорту вместе с одним из основателей телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем после вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Белорусские власти объяснили необходимость посадки лайнера угрозой теракта. В Ryanair расценили произошедшее как "государственное пиратство" и угон самолёта. Так же эти события восприняли в ЕС и США.