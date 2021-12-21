Европейские СМИ обсуждают беспрецедентное решение Копенгагена на 10 лет арендовать 300 тюремных камер в частично признанной республике Косово. Накануне стороны подписали соглашение о намерениях, договорившись окончательно оформить сделку в начале 2022 года. Решено, что из Дании в Косово будут отправлять иностранцев, совершивших преступление на территории королевства и подлежащих депортации.

Министр юстиции Дании Ник Хэккеруп уточнил: "Наше намерение заключается в том, чтобы отправить в Косово заключенных, которые по решению суда подлежат высылке из Дании. Нам предстоит обсудить профиль этих людей, но мы уже сказали, что не будем передавать им осужденных за террор или военные преступления".

За размещение у себя иностранных осужденных в течение 10 лет Косово получит 210 миллионов евро. В Приштине уже сообщили, что собираются использовать эти деньги на развитие возобновляемых источников энергии.

Дания со своей стороны не исключает, что в будущем может расширить договор аренды. Передавая в Косово заключенных, Копенгаген снимает с себя ответственность за их депортацию после освобождения.