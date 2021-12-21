По Барселоне на "Бисибусе"

В районе Эшампле в Барселоне колонна взрослых и детей на велосипедах собирается отправиться в путь по свободной от автомобильного движения улице. О повсеместных велосипедных дорожках они пока только мечтают.

Дани Каррильо, специалист по логистике: "Мы хотим больше велосипедных дорожек, и они должны быть безопаснее. Велосипедные дорожки есть, но они не слишком безопасны, потому что некоторые люди ходят по ним или по обочине. Меньше автомобилей и больше велосипедов!"

Это "Бисибус". Совместный проект, в рамках которого каждую пятницу дети едут в школу на велосипедах в сопровождении взрослых, и, как на школьном автобусе, они по пути следования подбирают других детей и подвозят их к школам по определенному маршруту и расписанию. Эта инициатива не только способствует экологичности транспорта и физическим упражнениям, но и подчеркивает важность улучшения велосипедной инфраструктуры города.

Генис Домингес, участник проекта Bicibús: "Велосипедная инфраструктура предназначена для людей, которые ездят в одиночку и обладают определенными навыками вождения, а не для мальчиков и девочек, которые только начинают водить велосипед. Все велосипедные дорожки расположены на дороге, очень близко к проезжей части, где на большой скорости проезжают машины и мотоциклы. Все это слишком близко. То есть инфраструктуры, подходящей для того, чтобы дети начинали ездить на велосипеде, просто не существует".

Проект "Бисибус", запущенный в сентябре, оказался настолько популярным, что перенять его собираются другие районы. Кроме того он вызвал и международный интерес.