В Пекине резко отреагировали на слова Трампа, назвав их клеветой, а самого политика лицемером, слова которого не могут изменить факты.

Трамп неоднократно пытался переложить ответственность за пандемию, однако тем самым лишь постоянно напоминал, что сам виновен в распространении коронавируса в США Чжао Лицзянь официальный представитель МИД КНР

"Такие политики-лицемеры не могут изменить реальные факты, сколько бы они ни старались свалить вину на других. Трамп неоднократно пытался переложить ответственность за пандемию [на Китай], однако тем самым лишь постоянно напоминал, что сам в первую очередь виновен в распространении коронавируса в США", - цитирует ТАСС официального представителя Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзяня.

По его словам, заявления Трампа, что Китай якобы причиняет США ущерб - "совершенная неправда". Он напомнил, что, напротив, власти Соединенных Штатов постоянно оказывают давление на китайские компании, "пренебрегая принципами рыночной экономики".

В воскресенье Трамп в интервью телеведущей телеканала Fox News заявил, что КНР должна выплатить компенсацию странам мира за начало пандемии коронавируса. Вспоминая о взаимоотношениях с Си Цзиньпином, Трамп сказал: "У меня были прекрасные отношения с президентом Си. Я действительно верю, что я ему понравился, и он мне понравился. У нас были прекрасные отношения". Ведущая Мария Бартиромо перебила экс-президента замечанием: "Он же убийца!" Трамп согласился, но продолжил рассказывать о дружбе с председателем КНР.