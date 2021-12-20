Фестиваль ледовой скульптуры превратил Томск в зимнюю сказку

В зимнюю сказку превратился западно-сибирский город Томск на время проведения седьмого фестиваля ледовых скульптур.

В мероприятии приняли участие 16 команд из разных уголков России: от Якутска и Хабаровска до Санкт-Петербурга и Москвы. В этом году тема конкурса "Хрустальный Томск" звучала как "Народное искусство и нематериальное наследие". Скульпторы использовали сказки, мифы, эпосы и пословицы как источник вдохновения, а ещё - 376 ледяных блоков общей массой 156 тонн.

"Сложность в том, - говорит Екатерина Федорова из команды "Амурские волны", - что нас всего двое, мы две девушки, которые должны освоить почти восемь кубов льда, в то время как один кубик весит почти две тонны".

Чтобы совладать с ледяной стихией, в ход идут самые разные инструменты - от бензопилы до стамесок и от ножовок до шлифовальной машины. Первое место и сертификат на 100 тысяч рублей завоевала команда «Рок» из Якутска с композицией «Небесная кобылица».

"Очень благоприятная погода, лёд очень чистый, хорошо режется, мягкий. Инструменты ни разу не затупились, к нашей радости", - поделился впечатлениями Роман Шадрин, один из победителей.

Теперь 16 ледовых скульптур будут украшать главную площадь Томска до Масленицы, говорит организатор фестиваля Денис Шостак, начальник Управления культуры администрации Томска: "Это событие, которое привлекает в наш город туристов и на этой плоащид ледовые шедевры будут находиться в течение трёх месяцев, радуя томичей и гостей города".

Дипломы за второе место и по 75 тысяч рублей получили две команды: «Леко» из Якутска со скульптурой «Печка самоходная» и дуэт «Плантация» из Хабаровска с «Полётом шмеля».