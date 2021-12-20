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Россия

Фестиваль ледовой скульптуры превратил Томск в зимнюю сказку

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 Марфа Васильева
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Фрагмент ледовой скульптуры «Печка самоходная» команды «Леко» из Якутска на фестивале "Хрустальный Томск", декабрь 2021 г.
Фрагмент ледовой скульптуры «Печка самоходная» команды «Леко» из Якутска на фестивале "Хрустальный Томск", декабрь 2021 г.   -   Авторское право  AP Video

В зимнюю сказку превратился западно-сибирский город Томск на время проведения седьмого фестиваля ледовых скульптур.

В мероприятии приняли участие 16 команд из разных уголков России: от Якутска и Хабаровска до Санкт-Петербурга и Москвы. В этом году тема конкурса "Хрустальный Томск" звучала как "Народное искусство и нематериальное наследие". Скульпторы использовали сказки, мифы, эпосы и пословицы как источник вдохновения, а ещё - 376 ледяных блоков общей массой 156 тонн.

"Сложность в том, - говорит Екатерина Федорова из команды "Амурские волны", - что нас всего двое, мы две девушки, которые должны освоить почти восемь кубов льда, в то время как один кубик весит почти две тонны".

Чтобы совладать с ледяной стихией, в ход идут самые разные инструменты - от бензопилы до стамесок и от ножовок до шлифовальной машины. Первое место и сертификат на 100 тысяч рублей завоевала команда «Рок» из Якутска с композицией «Небесная кобылица».

"Очень благоприятная погода, лёд очень чистый, хорошо режется, мягкий. Инструменты ни разу не затупились, к нашей радости", - поделился впечатлениями Роман Шадрин, один из победителей.

Теперь 16 ледовых скульптур будут украшать главную площадь Томска до Масленицы, говорит организатор фестиваля Денис Шостак, начальник Управления культуры администрации Томска: "Это событие, которое привлекает в наш город туристов и на этой плоащид ледовые шедевры будут находиться в течение трёх месяцев, радуя томичей и гостей города".

Дипломы за второе место и по 75 тысяч рублей получили две команды: «Леко» из Якутска со скульптурой «Печка самоходная» и дуэт «Плантация» из Хабаровска с «Полётом шмеля».